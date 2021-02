Trump vihjaili jatkavansa poliittista uraansa – virkarikosoikeudenkäynti "yksi vaihe maamme historian suurimmassa noitavainossa"

74-vuotias ex-presidentti vihjaili vahvasti, ettei hän olisi jäämässä viettämään eläkepäiviä Floridan kartanossaan, vaan olisi jatkamassa poliittista uraansa. Trump sanoi, että tulevina kuukausina hänellä on jotain kerrottavaa. Lisäksi Trump kiitti puolustusasianajajiaan.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.