Trump uhkaa sulkea suositun TikTokin Yhdysvalloissa – sovelluksen lähes 5 miljoonan seuraajan suomalaistähti MTV:lle: "Ura pyyhkäistään pois poliittisella päätöksellä"

TikTok on maailmanlaajuisesti suosittu videosovellus, jossa käyttäjät jakavat maksimissaan minuutin mittaisia videoita. Myös Suomessa palvelu on noussut suureen suosioon.

Suomalainen TikTokin käyttäjä Jennifer Käld pitää mahdollista kieltoa todella ikävänä. Käldillä on palvelussa lähes viisi miljoonaa seuraaja ympäri maailmaa.

– Suurimmat tilit ovat Yhdysvalloissa. Minulla on myös ystäviä sieltä. Tiedän, että he ovat käyttäneet paljon aikaa sovelluksessa ja luoneet siitä uran. Nyt ne vain pyyhkäistään pois poliittisen päätöksen perusteella, Käld kertoo.

– Sieltä on alkanut monta (palvelussa levinnyttä) trendiä. Myös Suomessa meillä on omia trendejä, joita teemme, joten niitä ei enää näy Yhdysvalloissa.

TikTok on kiistänyt vakoilusyytökset

Donald Trump ilmoitti perjantaina sovelluksen kiellosta. Taustalla on ajatus siitä, että Kiinan tiedustelupalvelu käyttäisi sitä vakoiluun.

– TikTok on sanonut itse, että he eivät tee sitä. On vaikea sanoa, että voitaisiinko sovellus kieltää Suomessa, Käld pohtii.