Trump on pitänyt vaalilupauksensa talouskasvusta – onko kenestäkään haastamaan Trumpia? "Uudelleenvalinta näyttää todennäköiseltä"

Kiinaa vastaan käytävä kauppasota on vain yksi osa Yhdysvaltojen talouteen vaikuttavista asioista tällä hetkellä. Mutta missä kunnossa maan talous tällä hetkellä on?



– Talous siellä voi tällä hetkellä todella hyvin. Se on kasvanut huomattavasti nopeammin, kuin mitä ehkä oli odotettu, kertoo Sirpa Nyberg, Washingtonin suurlähetystön poliittisen tiimin vetäjä.



– Työttömyys on ennätysalhaalla, eli uusia työpaikkojakin Trump on saanut luotua. Eli taloudellisesti maalla menee tällä hetkellä hyvin, Nyberg summaa.



Mutta onko hyvä taloudellinen tilanne Trumpin ansiota, vai onko siihen vaikuttaneet hänestä riippumattomat asiat?



– Sekä että. Talouskasvu on jatkunut jo pidemmän aikaa, ja se on alkanut jo ennen Trumpin aikaa, mutta nyt se on vahvistunut ja hän voi tietysti ottaa siitä myös pisteitä kotiin.



Heti kautensa alussa Trump teki mittavan verouudistuksen, jossa laskettiin yritysveroja. Nybergin mukaan sen on katsottu olevan yhteydessä talouskasvuun.



Tuomarien nimitykset Trumpin isoimpia poliittisia saavutuksia



Republikaanien kannalta presidentin mittavimpia saavutuksia ovat olleet korkeimman oikeuden tuomarien nimitykset.



Useiden matalamman tason tuomarinimitysten lisäksi hän on onnistunut nimittämään kaksi tuomaria korkeimpaan oikeuteen.



– Nimitykset ovat elinikäisiä. Se tarkoittaa, että oikeusjärjestelmä on siirtynyt konservatiivisempaan suuntaan useiksi vuosikymmeniksi, Nyberg selittää.



Trump ei ole täysin onnistunut kaatamaan Obamacareksi kutsuttua terveysuudistusta lupauksistaan ja useista äänestyksistä huolimatta, mutta keskustelu teeman ympärillä jatkuu, varsinkin ensi vuoden presidentinvaaleissa. Terveydenhuoltouudistus on todella tärkeä myös demokraateille.



Trumpin vaalilupauksena ollutta muuria Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle sen sijaan rakennetaan edelleen. Vaalilupaus toimi niin hyvin, että Nyberg uskoo hänen pitävänsä sen puheissaan mukana myös ensi vaaleissa.



Maahanmuuttokeskustelu kärjistyy usein muuriin, vaikka kyseessä laaja ja haastellinen kysymys.



Vastaanottokeskukset ovat täynnä, ja hakemuksia on jonossa lähes 900 000 ja määrä on lisääntynyt. Suurin osa heistä on lapsiperheitä.



– Haaste on se, kun republikaanit ja demokraatit eivät löydä yhteisymmärrystä siitä, miten se ongelma pitäisi ratkaista ja presidentti tukeutuu siihen muuriin, Nyberg sanoo.



Trumpin uudelleenvalinta on todennäköistä

Tällä hetkellä demokraattia 20 kandidaattia ilmoittautunut presidenttikisaan haastamaan Trumpia.



Ennakkosuosikki on Obaman entinen varapresidentti Jon Biden. Hän on tunnettu ja kokenut, mutta puolueen sisällä on voimistunut vasemmistosiipi, jonka mielestä Biden edustaa liian vanhoillista demokraattipuoluetta.



Demokraattien ehdokkaasta huolimatta Trumpin jatkokausi näyttää todennäköiseltä.

– Trumpin uudelleenvalinta ei ole vain mahdollista, vaan tällä hetkellä se näyttää myös todennäköiseltä, ja se on ennenkaikkea tämän talouden ansiota, Nyberg sanoo.