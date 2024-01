Trump määrättiin maksamaan oikeudenkäyntikuluja New York Timesille

Yhdysvalloissa oikeus on määrännyt maan entisen presidentin Donald Trumpin maksamaan New York Timesille ja usealle toimittajalle oikeudenkäyntikuluja liki 400 000 dollarin edestä.



Trump oli jättänyt vuoden 2021 syyskuussa valituksen, jossa hän syytti kolmea toimittajaa juonesta hänen veroasiakirjojensa saamiseksi. New Yorkin osavaltion korkeimman oikeuden tuomari hylkäsi asian viime vuoden toukokuussa ja määräsi Trumpin maksamaan syytettyjen kulut.



Perjantaisessa päätöksessä puolestaan arvioitiin, että lehden arviot yli 392 000 dollarin asianajokuluista vaikuttivat kohtuullisilta ja Trump määrättiin maksamaan ne kokonaisuudessaan.