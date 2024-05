Potkut saanut F1-tallipomo haastaa entisen tiiminsä oikeuteen

Kirjoituksessa nostetaan myös esille, millainen merkitys Steinerilla on ollut henkilönä markkinointiin, kun hän on ollut koko ajan keskeisenä hahmona Drive to Survive -ohjelmassa ja saanut tätä kautta tallille faneja sekä sponsoreita. Steiner on ollut todella suosittu henkilö F1-varikolla ja Steinerin mukaan Haas hyötyy edelleen hänestä markkinoinnissa.