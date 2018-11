Trump ja toimittaja ajautuivat ilmiriitaan Valkoisessa talossa – Lue, kuinka sanaharkka tarkalleen ottaen meni

Sota syntyi, kun CNN:n toimittaja Jim Acosta esitti Trumpille kysymyksiä siirtolaiskaravaanista eikä hän suostunut antamaan pois mikrofonia pyynnöistä huolimatta.

Valkoisen talon tiedottaja kirjoitti myöhemmin Twitterissä, että Trump uskoo vapaaseen mediaan ja toivottaa tervetulleiksi kaikki hänelle ja hänen hallinnolleen esitetyt vaikeat kysymykset.

Tiedottajan mukaan Valkoinen talo ei kuitenkaan hyväksy sitä, että toimittaja kajoaa nuoreen naiseen, joka yrittää vain tehdä työtään.



Kulkulupien eväämisestä on syntynyt suuri kohu, sillä Valkoisessa talossa kuvatuista videoista ei käy ilmi, että CNN:n toimittaja koskisi mikrofonia hakemaan tullutta harjoittelijaa epäsopivasti.

Alta voit lukea toimittaja Acostan ja presidentti Trumpin tarkan sananvaihdon tilanteessa.

Näin tilanne tiedotustilaisuudessa eteni:

Acosta: Kiitos, herra presidentti. Haluaisin haastaa yhden Teidän antamanne lausunnon välivaalien kampanjoinnin loppupuolelta.



Trump: Anna tulla vain.

Acosta: Lausunnossanne sanoitte, että siirtolaiskaravaanissa olisi kyse maahantunkeutumisesta.

Trump: Mielestäni se on maahantunkeutumista.

Acosta: Kuten ehkä tiedätte, herra presidentti, siirtolaiskaravaanissa ei ole kyse siitä. On kyse joukosta siirtolaisia, jotka siirtyvät Väli-Amerikan läpi kohti Yhdysvaltain rajoja.

Trump: Kiitos, kun kerroit minulle tuon. Arvostan sitä.

Acosta: Miksi luonnehditte sitä maahantunkeutumiseksi?

Trump: Koska minä pidän sitä maahantunkeutumisena. Sinulla ja minulla on erilaiset mielipiteet asiasta.

Acosta: Mutta ajatteletteko, että demonisoitte samalla maahanmuuttajia?

Trump: En todellakaan. Haluan, että he tulevat maahamme, mutta heidän täytyy tulla laillisesti. Heidän täytyy tulla tänne prosessin kautta. Haluan sen olevan prosessi ja haluan, että ihmiset tulevat maahan ja me tarvitsemme näitä ihmisiä. Hetkinen - sinä tiedät, miksi me tarvitsemme näitä ihmisiä, etkö tiedäkin? Maahamme muuttaa jatkuvasti satoja yrityksiä. Me tarvitsemme työntekijöitä.

Acosta: Kampanjanne mainoksessa kuitenkin kuvattiin maahanmuuttajia kiipeilemässä aitojen yli.

Trump: Se on totta. He eivät olleet näyttelijöitä. Se oli totta. Luulitko heidän olleen näyttelijöitä? He eivät olleet näyttelijöitä. He eivät tulleet Hollywoodista. He olivat ihmisiä. Se oli todellinen tilanne parin päivän takaa.

Acosta: Siirtolaiset ovat satojen mailien päässä. Se ei ole maahantunkeutumista.

Trump: Totta puhuen, sinun tulisi antaa minun johtaa tätä maata. Sinä johdat CNN:ää ja jos tekisit sen hyvin, olisivat katsojaluvut...

Acosta: Antakaa kysyn Teiltä kysymyksen. Herra presidentti, jos saan kysyä vielä yhden kysymyksen.

Trump: Tämä riittää.

Acosta: [Mikrofonia hakeneelle naiselle] Pahoitteluni, neiti.



Acosta: Venäjä-tutkinnasta puheen ollen, oletteko Te huolestuneita, että Teillä saattaisi olla...

Trump: En ole huolissani minkään Venäjä-tutkinnan suhteen, sillä se on valetta. Tämä riittää, laske mikrofoni alas.

Acosta: Herra presidentti, oletteko Te huolestuneita tutkimuksen perusteella tehdyistä syytteistä?

Trump: CNN:n tulisi hävetä, että sinä työskentelet heille. Olet todella töykeä ja kamala henkilö, sinun ei tulisi työskennellä CNN:lle. Olet töykeä henkilö. Tapa, jolla kohtelit Sarah Huckabeetä [Valkoisen talon lehdistösihteeri] on kamala ja tapa, jolla kohtelet muita ihmisiä, on kamala. Et saisi kohdella ihmisiä näin. Ole hyvä, ole hyvä, Peter [toinen toimittaja]

Toimittaja: Jimin puolustukseksi, olen matkustanut hänen kanssaan ja seurannut häntä, ja hän on todella huolellinen toimittaja...

Trump: En erityisemmin pidän sinustakaan.



Toimittaja: Ymmärrän, mutta antakaa minun kysyä kysymys, jos saan. Te toistuvasti...

Trump: Sinä... Paraskin puhumaan.

Toimittaja: Herra presidentti, Te olette toistuvasti...