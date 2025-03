Trump esitteli USA:n uudet superhävittäjät – liittolaisille erikoinen kommentti

Donald Trump esitteli perjantaina työhuoneessaan Boeingin kehittämää uuden sukupolven F-47-hävittäjää.

Uusia hävittäjiä on kehitetty osana NGAD-ohjelmaa (Next Generation Air Dominance). Yhdysvaltojen mukaan uutta kuudennen sukupolven hävittäjää olisi testattu salaa jo viisi vuotta.

Kehitysaikataulu viittaa siihen, että se voisi lentää osana ilmavoimien kalustoa vielä Trumpin presidenttiyden aikana.

Presidentti sekä puolustusministeri Pete Hegseth ja ilmavoimien kenraali David W. Allvin kehuivat kilpaa uusien hävittäjien mahtavuutta ja sitä, kuinka Yhdysvallat tahdittaa tulevaisuudessa ilmasodankäynnin herruutta.

– Tämä on iso päivä. Tämä on iso päivä taistelijoillemme, tämä on iso päivä maallemme, tämä on iso päivä maailmalle, silmin nähden innostunut Hegseth kommentoi Trumpin rinnalla.

Trumpilta taas kuitti liittolaisille

Trumpin mukaan kyseessä on "tappavin lentokone, mikä on koskaan rakennettu". Hänen mukaan uusista koneista ja niiden ostamisesta olisi tullut Yhdysvalloille liittolaisilta jo "jatkuvia soittoja".

Presidentin mukaan Yhdysvallat toki myy niitä liittolaisille, mutta tietyin ehdoin.

– Myymme heille ehkäpä heikennettyjä versioita. Haluaisimme heikentää niitä noin 10 prosenttia.

Trumpin mukaan siihen, että parhaat versiot jäävät Yhdysvalloille ja lievennetyt koneet liittolaisille, on selkeä syy.

– Tämä lienee järkevää, koska jonain päivänä he eivät ehkä olekaan liittolaisiamme. Eikö niin?

Trumpin puheista huolimatta, tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ei tarjoa parasta versiotaan uudesta hävittäjästä liittolaisilleen.

Muun muassa vuonna 2005 Lockheed Martinin kehittämä F-22 Raptor -hävittäjä on yhä vain Yhdysvaltain ilmavoimien käytössä. Suomi teki uudet hävittäjähankintansa saman valmistajan F-35-hävittäjistä.