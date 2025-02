Transsukupuoliset sotilaat tietävät, miksi Trump vihaa heitä – hävittäjälentäjä Emily aikoo jatkaa taistelua

Yhdysvaltojen transsukupuoliset sotilaat aikovat taistella Trumpin kieltoa vastaan.

Presidentti Donald Trump on vannonut poistavansa "transsukupuolisen ideologian" kouluista, hallinnosta, urheilusta – käytännössä kaikkialta, mihin hallinnon valta vain ylettää.

Tammikuun lopulla hän allekirjoitti presidentin määräyksen, joka rajoittaa transsukupuolisten palvelusta Yhdysvaltain armeijassa.

Transsukupuolisten sotilaiden oikeuksia ajavan SPARTA-ryhmän johtajalla, laivaston komentaja ja hävittäjälentäjä Emily Shillingillä on tästä kokemusta jo aiemmalta Trumpin kaudelta.

– Tulin kaapista vuonna 2019, pian sen jälkeen, kun kielto otettiin käyttöön Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana, Shilling kertoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Hävittäjälentäjä Emily Shilling on lentänyt yli 60 operaatiossa Irakissa ja Afganistanissa.Reuters

– Olin menettämässä työni. Olin menettämässä perheeni. Olin menettämässä kaiken, mihin olin panostanut viimeiset 15 vuotta. Ja kun kielto kumottiin, sain jatkaa palvelusta ja palvella omana itsenäni.

"Yhtäkkiä kaikki riistetään"

Ensimmäisellä kaudellaan Trump ei toteuttanut kieltoa täysin. Hänen hallintonsa pysäytti transsukupuolisten rekrytoinnin, mutta salli palveluksessa olevien henkilöiden jatkaa nykyisissä tehtävissään.

Hänen seuraajansa Joe Biden kumosi kiellon ja kehotti kaikkia sotilaita tulemaan ylpeästi kaapista ulos.

Mutta nyt Trump haluaa omien sanojensa mukaan kaikki transsukupuoliset ulos armeijasta.

– Monet nuoremmista sotilaistamme ovat tulleet paikoista, joissa he eivät ehkä ole tunteneet olevansa tervetulleita. He ovat päässeet armeijaan, josta on voinut tulla heidän perheensä. He ovat löytäneet kodin. He ovat löytäneet toveruutta, Shilling sanoo.

– Ja yhtäkkiä tämä kaikki riistetään – asia, joka on määritellyt heidät ja antanut heille voimaa ja josta he ovat ylpeitä. Tietysti se on murskaavaa. Kenelle ei olisi?

Transsukupuoliset yliedustettuna asevoimissa

Vaikka Yhdysvaltojen asevoimissa on koko sen historian ajan palvellut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, transsukupuolisten määrästä ei ole tarkkaa tilastoa. Armeija ei tilastoi transsukupuolisuutta, eivätkä kaikki kerro siitä avoimesti.

Arviot vaihtelevat muutamista tuhansista 15 000 aktiiviseen palvelushenkilöön. Kyse on siis suurimmillaankin alle prosentista kaikista 1,3 miljoonasta Yhdysvaltojen sotilaasta. Transsukupuolisia veteraaneja arvioidaan olevan noin 134 000.

Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että Yhdysvalloissa transsukupuolisista jopa viidennes on palvellut armeijassa, mikä on yli kaksi kertaa korkeampi määrä kuin muussa väestössä.

– Se, että kunniallisesti palvelevilta amerikkalaisilta, jotka väestöllisesti ovat yliedustettuina sotilaspalveluksessa, evätään tämä palvelus – se on surullista, sanoo pääkersantti Ijpe H. Dekoe uutistoimisto Reutersille.

Shilling myös muistuttaa, että transsukupuoliset sotilaat ovat jo nyt osa armeijaa, sijoitettuna maailmanlaajuisesti eri yksiköissä.

– Meillä on transsukupuolisia joukkoja Etelä-Koreassa. Meillä on heitä Japanissa. Meillä on heitä lentotukialuksilla ympäri maailmaa. Kun poistat nämä henkilöt heidän identiteettinsä vuoksi, poistat heidän taitonsa ja erikoistaitonsa. Kuka heidät korvaa?

Oikea ongelma vai poliittinen keppihevonen?

Trumpin hallinto näkee transsukupuolisuuden ideologisena asiana, joka ei ole soveliasta asevoimiin.

Miehen väite, että hän on nainen, ja hänen vaatimuksensa siitä, että muut kunnioittavat tätä valheellisuutta, ei ole sopusoinnussa palveluksessa olevalta vaadittavan nöyryyden ja epäitsekkyyden kanssa, määräyksessä kirjoitetaan.

Entisen merijalkaväen sotilaan Sarah Klimmin mukaan Trump on sanonut jo pitkään ääneen sen vaietun syyn, miksi transsukupuoliset ovat hänen hallintonsa vihan kohteena.

– Se oli yksi Carolinan tilaisuuksista, jossa hän puhui transihmisistä ja yleisö meni hulluksi. Ja sitten yhtäkkiä hän siirtyi puhumaan veroista ja yleisö hiljeni.

– Ja hän seisoi siinä ja sanoi: ’Näettekö, kun puhun veroista, ei ketään kiinnosta, mutta kun puhun transsukupuolisista, yleisö menee täysin sekaisin’.

Klimm toivoo, että Trumpin kannattajat tutustuisivat transsukupuolisiin ihmisiin.

– Tankkaamme bensaa samoilla huoltoasemilla. Maksamme saman hinnan munista kuin kaikki muutkin. Lapsemme käyvät samoja kouluja kuin sinun lapsesi. Kohtaamme samat ongelmat kuin kaikki muutkin amerikkalaiset.

Taistelu jatkuu

Yhdysvaltojen puolustusministeriö aikoo kuukauden sisällä laatia suunnitelman, miten määräys aiotaan panna toimeen. Vielä on siis epäselvää, miten se vaikuttaisi aktiivipalveluksessa oleviin sotilaisiin.

Komentaja Shillingin mukaan järjestöt alkoivat varautua mahdollisiin kieltoihin jo kuukausia ennen vaaleja. Ensimmäinen oikeuskanne nostettiin vain 14 tuntia Trumpin allekirjoitettua määräyksen.

He aikovat jatkaa taistelua.

– Olemme valmistelleet oikeuskanteita, samanlaisia kuin vuonna 2017 käydyt oikeudelliset taistelut, jotka käytiin transsukupuolisten joukkojen tukemiseksi ja puolustamiseksi, Shilling sanoo.

– Identiteettini hävittäjälentäjänä, vanhempana, puolisona, joka nyt sattuu olemaan transsukupuolinen, ei saisi vaikuttaa kykyyni palvella ja jatkaa rakastamieni hävittäjien lentämistä.