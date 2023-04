TPS:n ensi kauden valmennusryhmä julki – "Minun ohitseni ei päätöksiä tehdä"

Ainoa muutos valmennusryhmässä viime kauteen on päävalmentaja, kun Jussi Ahokkaan tilalla on KalPaa aiemmin luotsannut Tommi Miettinen. TPS:n valmennusryhmässä jatkavat valmentajat Kari Kalto, Vesa Petäjä ja Sami Salo, maalivahtivalmentaja Ari Moisanen, fysiikkavalmentaja Risto Rosendahl, ravintovalmentaja Laura Mierlahti sekä psyykkinen valmentaja Päivi Granholm.

– Tähän valintaan siis päädyin. Entinen jätetään taakse ja lähden innolla johtamaan tätä ryhmää. Ryhmässä on paljon osaamista ja erilaisia ihmisiä, jokaisella on omat selkeät vastuualueet ja viime kädessä minä päävalmentajana teen kaikki tärkeät päätökset, minun ohitseni niitä ei tehdä ja siitä kokonaisuudesta vastaan.

– TPS:n ympärillä on julkisuudessa ollut jonkin verran negatiivista keskustelua, mutta minulle se näyttäytyy menneenä aikana. Itse näen suuret mahdollisuudet ja mahtavat puitteet, Turku on mahtava jääkiekkokaupunki ja täällä on valtava halu voittaa ja menestyä. Yhdessä lähdetään kohti uutta kautta, ja minä lupaan tuoda mukaan aidon intohimoni ja onnistumisen nälän.