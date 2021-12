Toto Wolff ottaa F1-sääntöjen tiukennuksen vastaan: "Menimme vähän liian pitkälle"

Yhteys tallien ja kilpailujohdon välillä on perinteisesti ollut sitä, että tallien urheilujohtajat ovat kontaktissa varikolta kisakontrolliin, jos tarvetta yhteydenpitoon on ollut. Päättyneelle kaudelle F1 ja kansainvälinen autoliitto FIA päättivät tuoda tv-lähetyksiin uutta sykettä julkistamalla valittuja pätkiä tallien ja kilpailujohtaja Masin keskusteluista, ja tallipäälliköt ovat osaltaan "tunkeneet" radiolinjoille.

– Se on kuin jalkapallovalmentaja neuvottelemassa erotuomarin kanssa. Ei ole hyväksyttävää, että tallipomot laittavat Michaelin (Masi) sellaisten paineiden alle kisan aikana, Brawn sanoi Auto, Motor und Sport -sivustolle ja ilmoitti, että yhteys tallipäälliköiden ja F1-kisajohdon välillä ei ole käytössä ensi kaudella.

– Sekä minun että Christianin (Horner) on myös katsottava peiliin. Saimme mahdollisuuden puhua suoraan kilpailujohtajalle, ja koska taistelemme niin kiivaasti joukkueidemme eteen, me kaikki astuimme yli rajan. Kilpailujohtajan elämää ei paine tallipäälliköiltä helpottanut, se on selvä.