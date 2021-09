Tornadoja, tulvia, tragedioita: Näin Ida on kylvänyt tuhoa, 25 kuollut vain New Jerseyssä, useita kateissa – "Virtaus vei heidät mukanaan"

Alueella on tavattu useita tornadoja ja monet paikat ovat tulvineet rajusti.

CNN -uutiskanavan mukaan ainakin 25 ihmistä on kuollut osavaltion alueella Ida-myrskyn ajauduttua sinne.

Lisäksi ainakin kuusi ihmistä on kateissa tulvien jäljiltä New Jerseyn osavaltiossa. Ainakin kahden ihmisen etsinnät on toistaiseksi keskeytetty.