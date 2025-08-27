Tokiossa käynnissä ennätyksellisen kuuma helleputki

Näin pitkää ja kuumaa helleputkea ei ole mitattu Tokiossa koskaan vuodesta 1875 alkaneen mittaushistorian aikana.

Tokiossa hikoillaan ennennäkemättömän helleaallon kourissa. Japanin meteorologian laitoksen mukaan lämpötila nousi keskiviikkona jo kymmenentenä päivänä peräkkäin vähintään 35 asteeseen.

Näin pitkää ja kuumaa helleputkea ei Japanin pääkaupungissa ole mitattu koskaan vuodesta 1875 alkaneen mittaushistorian aikana.

Aikaisemmin elokuussa Japanissa tehtiin kaikkien aikojen lämpöennätys, kun saarivaltion keskiosassa sijaitsevassa Isesakissa mitattiin 41,8 asteen lämpötila. Kuluneet kesä- ja heinäkuu olivat niin ikään Japanissa mittaushistorian kuumimmat.

Japanin viranomaiset ovat kehottaneet varsinkin varttunutta väestöä pysymään ilmastoiduissa tiloissa sisällä. Pelastusviranomaisten mukaan viime viikolla yli 8 400 ihmistä joutui sairaalahoitoon.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen myötä hellejaksot tulevat olemaan entistä pidempiä ja kuumempia.