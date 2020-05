Toimiko Pelicans laittomasti? SM-liigaseuran toimintaa selvitetään: "Uusia pelaajia ei voi palkata lomautuksen aikana"

Pelaajayhdistyksen hallitus käsitteli asiaa tiistain kokouksessaan. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela sanoo, että asiaa päädyttiin selvittämään, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen jääkiekkoseura lomauttaa pelaajiaan. Saarela kertoo, että yhdistyksen juristi suositti asian tutkimista.

– Hänen näkemyksensä mukaan tämä on selkeästi selvitettävä asia. Tulemme laittamaan Pelicansille tähän liittyvän tiedustelun ensi viikolla, Saarela kertoo MTV Urheilulle.

– Lomautusperusteena oli se, että työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Minusta on vaikea käsittää, miten jääkiekkoilijan työnteko on vähentynyt tämän kevään aikana verrattuna aiempiin vuosiin, Saarela sanoo.

Sopimusuutisia kesken lomautusten

Samalla Pelaajayhdistys pyytää Pelicansilta selvitystä sen solmimista uusista pelaajasopimuksista. Seura on kertonut, että se on solminut huhti- ja toukokuussa julkaisemiaan sopimuksia jo ennen lomautuspäätöksiä. Pelaajayhdistys haluaa selvittää, onko tilanne todella tämä. Selvitystä ovat pyytäneet myös osa joukkueen pelaajista, jotka ovat ihmetelleet tilannetta.

– On mahdollista, että sopimuksia on tehty aiemmin. Tulemme tiedustelemaan sitä Pelicansilta. Lähtökohta on se, että uusia pelaajia ei voi palkata lomautuksen aikana, vaan työtä pitää ensin tarjota lomautetuille.