Tv-kasvo Tina Müller joutui törkeän ilmiön uhriksi – kammoväitteet leviävät

Tanskalaisesta urheilutoimittajasta ja tv-juontajasta Tina Mülleristä on levitelty törkeitä valeuutisia, joissa hänen on väitetty kuolleen. Todellisuus on toinen.

Tanskalaislehti B.T. kirjoittaa, että urheilutoimittaja ja tv-juontaja Tina Mülleristä on kiertänyt internetissä kolme erilaista valeuutista, jotka on saatu ulkoasultaan näyttämään kuin ne olisivat B.T.:n sivuilta.

Näissä sosiaalisessa mediassa levinneissä julkaisuissa on esitetty törkeitä väitteitä. Poliisin on väitetty etsivän Mülleriä, Müllerin on väitetty paenneen maasta ja hänen on väitetty kuolleen.

Todellisuudessa olympialähetyksistäkin Tanskassa tuttu, suosittu DR:n tv-juontaja on ollut tuoreeltaan töissä käsipallon MM-kilpailuissa.

– Haluan sanoa, että en ole pakenemassa. Ja en ole kuollut. Olen Herningissä, joten minut on helppo löytää. Jos on epäilyksiä, istukaa vain sohvalle ja katsokaa käsipalloa, Müller sanoi.

Hän sai valeuutisista tiedon ihmisten läheteltyä hänelle kuvakaappauksia Instagramissa. Müller esitteli näitä törkyartikkeleita Instagram-tarinoissaan. Hänellä ei ole ollut mukavaa.

Müller huomautti, että osalle valeuutiset saattavat mennä läpi.

Pöyristyttävää

Vastaavanlaisiin valeuutisiin on voinut törmätä sosiaalisessa mediassa myös suomalaisista julkimoista. Tanskassakin ilmiö on yleinen.

– Ei ole uutta, että tanskalaiset ovat joutuneet väärinkäytöksien kohteiksi valeartikkeleissa, joten on valitettavasti viitteitä siitä, että menee vielä pitkään ennen kuin Facebook ja Meta tekevät asialle jotain, Müller kommentoi.

B.T.:n päätoimittaja Simon Richard Nielsen pitää pöyristyttävänä, etteivät teknologiajätit ole saaneet luotua riittävän hyviä suodattimia estämään moista törkyä.

TV 2, DR ja B.T. julkaisivat viime vuonna avoimen kirjeen Facebookin, Instagramin ja Whatsappin omistavalle Metalle, jossa se peräsi, että valemainokset ja -artikkelit on saatava kitkettyä. DR ja TV 2 myös ilmoittivat Metasta poliisille.

Käsipallon MM-kisat käydään 14.1.–2.2. Tanskassa, Norjassa ja Kroatiassa.