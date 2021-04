Tilintarkastajat löysivät Yli-Viikarin rahojen käytöstä lisää epäselvyyksiä – virka-autoa pesetetty, vaikka auto ei ole ollut ajossa

Yli-Viikarin matkaraportointi on ollut puutteellista.

Matkustusohjeen mukaan matkasuunnitelmaan pitäisi kirjata työmatkasta aiheutuvat kustannukset kuten yöpymismenot, mutta Yli-Viikarin suunnitelmassa kuluiksi on kirjattu vain hänelle kuuluvat päivärahat.

VTV:n säännösten mukaan pääjohtajalla olisi oikeus käyttää virka-autoa lentokenttämatkoihin, jotta taksikyytiin ei tarvitsisi turvautua. Yli-Viikari on ajellut taksilla kiireen takia myös töihin.

Lentopisteitä ei käytetty virkamatkoihin

Matkasuunnitelmansa Yli-Viikari on lähettänyt hyväksyttäväksi vasta matkapäivänä, jolloin hän on ollut jo matkalla.

Ohjeen mukaan matkalasku on tehtävä viipymättä. Yli-Viikari on lähettänyt laskuja hyväksyttäväksi jopa vuoden viiveellä.

Niissä on ollut myös puutteita. Matkalaskuista on puuttunut lentoliput ja maihinnousukortit sekä hotellivarausten vahvistukset.

Yli-Viikari on kuitenkin lentänyt kaikki matkansa bisnesluokassa, vaikka suositus on, että lyhyillä virkamatkoilla virkamiehet matkustavat economy-luokassa.

Omat ja talon rahat sekaisin

Yli-Viikari on maksanut talon luottokortilla (niin sanotulla maksuaikakortilla) oman auton pysäköintikuluja ja hotellin pesulalaskuja, jotka tosin on peritty hänen palkastaan myöhemmin.

Luottokortilla Yli-Viikari on maksanut myös virka-auton pesulalaskut, mutta tilintarkastusraportin mukaan autopesut eivät täsmää ajopäiväkirjaan.

Ajopäiväkirjan mukaan viraston autolla ei ole ajettu päivinä, jolloin auto on pesetetty. Kertoja on ollut yhteensä seitsemän. Pesuihin on mennyt 220 euroa.