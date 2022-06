Tiger Kingin tähti Joe Exotic purki kihlat ja palasi eksänsä luo – "Joe haluaa loppujen lopuksi sen, mitä kaikki haluavat"

Tiger King -ohjelman tähti Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, on purkanut kihlauksensa John Grahamin kanssa. Pari tapasi vankilassa, jossa Joe istuu tälläkin hetkellä Carole Baskinin murhasta. Joe on kertonut olevansa syytön, ja hänen lakitiiminsä on hyvin kiireinen hänen valitustensa kanssa.

– John Graham vietti 10 vuotta elämästään vankilassa ja Joe sanoo, että hän haluaisi uskoa, että he rakastuivat. Nyt, kun John on kuitenkin palannut kotiin, hän on siirtynyt eteenpäin, Joen asianajaja kommentoi People-lehdelle keskiviikkona 22. kesäkuuta.

Joen välit ovat kihlauksen purkamisen jälkeen lämmenneet entisen poikaystävän Sethin kanssa, jonka Joe tapasi netissä vuonna 2021. Joe ja Seth seurustelivat hetken tapaamisensa jälkeen, kun Seth voitti netissä järjestetyn ja Joen isännöimän Bachelor King -kilpailun. Joe oli tuolloin eronnut aviomiehestään Dillon Passagesta.

– Joe on kiitollinen siitä, että Seth on palannut hänen elämäänsä. He etenevät hitaasti ja vain nauttivat yhteisestä ajasta yhdistyäkseen uudelleen, Joen asianajaja kertoi.

– Joe Exotic on meille elämää suurempi viihdyttäjä, ja on vaikea muistaa, että hän on todellinen henkilö, jolla on todellisia haasteita ja tarpeita. Joe haluaa loppujen lopuksi sen, mitä kaikki haluavat, rakastaa ja tulla rakastetuksi ja ymmärretyksi, asianajaja jatkoi lausuntoaan.