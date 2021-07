Tietosuojavaltuutetun toimistoon tulossa tänä vuonna vireille jättimäinen määrä asioita

Vireille tulleiden asioiden määrän kasvun taustalla on Taluksen arvion mukaan pitkälti se, että ihmiset tuntevat oikeutensa paremmin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt muun muassa sidosryhmäkartoituksen, jolla arvioitiin, kuinka hyvin tietosuojaoikeudet yleisesti ottaen tunnetaan.

Ihmisillä oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistamista

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa.

Suomessa EU:n tietosuoja-asetusta on täydennetty kansallisella tietosuojalailla.

Asetuksen myötä jokaisella on muun muassa oikeus saada tietää, millaisia henkilötietoja itsestä jollakin organisaatiolla tai muulla rekisterinpitäjällä on. Jokaisella on lisäksi oikeus pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai henkilötietojen poistamista kokonaan.