Tieto aikoo palkata rutkasti uusia osaajia – hallinnosta haetaan säästöjä

Tieto kertoi keskiviikkona uudesta strategiastaan, jonka on määrä parantaa yhtiön kilpailukykyä. Tarkoituksena on panostaa digitaaliseen asiakaskokemukseen ja ohjelmistoihin sekä asiakasyhteistyön kehittämiseen. Yhtiön mukaan sen on tarkoitus vauhdittaa pohjoismaisten asiakkaidensa design- ja datapohjaista innovointia ja uudistamista.