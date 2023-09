Tiesitkö tästä puhelimen ominaisuudesta? Voi auttaa keskittymään ja rauhoittumaan

Jos omistat iPhonen, et varsinaisesti tarvitse mitään erillistä sovellusta tai muuta laitetta, sillä puhelimen asetuksista löytyy jo valmiiksi pulmaan ratkaisu (jos puhelimen käyttöjärjestelmä on iOS 15 tai uudempi ja puhelimen malli on vähintään vuonna 2015 markkinoille ilmestynyt iPhone 6S), kirjoittaa Huffpost.