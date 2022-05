Tiesitkö? Euroviisuedustajat eivät saa käyttää kisapaikan hissejä – viisukommentaattori Mikko Silvennoinen kertoo syyn

Kommentaattori paljasti, että viisuissa esiintyvät artistit joutuvat noudattamaan paikoin tiukkojakin sääntöjä. He eivät esimerkiksi saa käyttää kisapaikan hissejä.

– Artistit eivät saa käyttää hissejä, koska jos hissii jää jumiin, niin he eivät ehdi lavalle. Tällainen sääntö on, Silvennoinen naurahti.

Silvennoinen kertoi myös, etteivät artistit saa kilpailupäivien aikana poistua viralliselta kisa-alueelta. Sääntö on määrätty lähetyksen sujuvuutta silmällä pitäen.

– Koska jos käy niin, että he ovat tuolla ei-turva-alueella, eivätkä löydä takaisin sisään tai siellä on hirveät jonot tai jotain, missä heitä ei voida auttaa, niin koko lähetys on vaarassa, hän kertoi.