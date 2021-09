Tiesitkö Bosnian jättimäisestä villihevoslaumasta? Vuoristossa vaeltavat eläimet kiristävät paikallisten välejä

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Villihevosten määrä Bosnian länsiosissa on kasvanut kolmenkymmenen vuoden aikana reilusti. Hevosten ympärille on muodostunut vuosien aikana turistibisnes niiden valokuvauksellisuuden takia. Samaan aikaan niitä on alettu suojelemaan yhä kovaäänisemmin.