Tienpinnat monin paikoin petollisia yöllä ja aamulla – kesärenkailla ajamista pitäisi miettiä kahdesti: "Harvoin siinä sattuu pelkästään itseä"

Ensi yöksi on annettu kelivaroituksia lumi- ja räntäsateen sekä tienpintojen jäätymisen vuoksi eri puolille Suomea. Kaikkein liukkain keli on odotettavissa Etelä-Suomeen, johon on satanut vettä ja räntää, arvioi Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.