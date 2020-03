"This is not legal" – Oletko nähnyt tällaisen tekstin setelissä? Vääriä rahoja mennyt läpi kaupantekotilanteessa Helsingissä

Jutuista suurin osa on tapauksia, joissa seteli muistuttaa oikeaa rahaa. Merkintänä setelissä on yleensä "Movie money" ja "This is not legal tai “It is to be used for motion props". Rahoissa ei ole esimerkiksi hologrammeja, mutta ne voivat rutistettuna ja nopeassa kaupantekotilanteessa mennä oikeasta rahasta. Näin on ilmeisesti myös käynyt. Yleensä rahat on tilattu netistä tai saatu kaverilta.