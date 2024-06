The Notebook -tähti Gena Rowlandsilla on pitkälle edennyt dementia

Huippusuositussa The Notebook -elokuvassa Alzheimerin taudista kärsivää Allieta näytellyt Gena Rowlands , 94, on kärsinyt samaisesta sairaudesta jo viiden vuoden ajan.

– Hän on täysin dementoitunut. Ja se on hullua – me elimme sitä, hän näytteli sitä, ja nyt me kohtaamme sen itse, Nick kommentoi äitinsä sairautta.