The Notebook -tähti Gena Rowlands on kuollut

Muun muassa elokuvista A Woman Under the Influence sekä The Notebook -elokuvista tuttu Rowlands kuoli kotonaan Californiassa keskiviikkona 14. elokuuta.

– Hän on täysin dementoitunut. Ja se on hullua – me elimme sitä, hän näytteli sitä, ja nyt me kohtaamme sen itse, Nick kommentoi äitinsä sairautta.