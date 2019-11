Aiemman presidentin pikkuveli Gotabhaya Rajapaksa julistautui presidentinvaalien voittajaksi Sri Lankassa – radikaalien buddhistimunkkien ryhmään yhdistetyn miehen valtaannousu huolestuttaa monia

Muslimit huolissaan Rajapaksan voitosta

Gotabhaya Rajapaksa on nimennyt ääri-islamismin vastaisen taistelun yhdeksi tärkeimmistä vaalilupauksistaan. Hänet on myös liitetty radikaalien buddhistimunkkien ryhmään, joka pitää vähemmistöjä uhkana. Sri Lankan väestöstä enemmistö, noin 70 prosenttia, on buddhalaisia. Muslimeja on noin kymmenen prosenttia.