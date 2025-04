Teräväpiirtomuutos on herätellyt katsojia televisiokaupoille

Elektroniikkaliikkeiden mukaan uusien televisioiden sekä tavallisesti vähemmän myyvien digiboksien myynnissä on havaittu piikki, kun tv-lähetysten teräväpiirtosiirtymä on konkretisoitunut.

Ylen televisiolähetyksissä tapahtui tänään lopullinen siirtymä HD-aikakauteen, kun perusmuotoiset SD-lähetykset loppuivat.

Monelle muutos tarkoittaa käytännössä HD-virittimellä varustellun television tai digiboksin hankintaa, mikäli käytössä on yhä vanhempaa rautaa.

Elektroniikkaa myyvistä Gigantista sekä Verkkokauppa.comista kerrotaan, että televisioiden kysynnässä on havaittu nousua jo syys-talvikauden aikana ja entisestään nyt keväällä muutoksen kynnyksellä.

– Tämänkin päivän myyntiluvuissa on nähtävissä, että osa on herännyt siihen, etteivät kanavat enää näy. Myynti on ollut moninkertaista, kertoo Gigantin myyntijohtaja Pasi Puputti.

– Televisioita on mennyt merkittävästi enemmän aikasempien vuosien vastaavaan ajankohtaan nähden. Varmasti absoluuttisesti isoin piikki on juuri nyt käsillä, sanoo valikoimapäällikkö Matti Mustakangas Verkkokauppa.comista.

Seuraava siirtymä kesällä

Muilla tv-kanavilla, myös MTV3:lla, SD-lähetykset hyvästellään kesäkuun lopussa.

Elektroniikkaliikkeet odottavat laitteiden kysynnän jatkuvan kovana kesää kohti. Monilla saattaa edelleen olla esimerkiksi vapaa-ajan asunnollaan käytössä vanhempia tv-vastaanottimia kuin omassa kodissa.

Koska useimpiin nykytelevisioihin ei tarvita teräväpiirtolähetyksiä varten erillistä digiboksia, niiden myyntimäärät ovat olleet liki olemattomia. Muutos on tapahtunut "nollasta sataan".

– Digiboksien kysyntä on käytännössä räjähtänyt käsiin positiivisella tavalla tällä hetkellä, Verkkokaupan Mustakangas sanoo.

Vanhat käytöstä poistetut televisiot ja laitteet voi viedä kierrätettäväksi kierrätysasemalle tai elektroniikkaliikkeeseen.