Teppo Nummiselta upeita sanoja, Saku Koivulta herkullinen ennustus Leijonien NHL-tähdestä Mikko Rantasesta – "Vain ajan kysymys"

– Mikon lukemat olivat niin huikeita, että varmaan jokainen oletti maalien ja pisteiden tulevan ihan liukuhihnalta. Paikkoja on ollut ja hän on tykittänyt vaarallisia laukauksia, joista on tullut muutamia maaleja. Mikko on äärettömän monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan niin pelintekijän kuin maalintekijän roolissa. Hän on vahva myös maalin lähellä. Hän pystyy muuntautumaan ja kantamaan erilaista roolia, mihin hän on ehkä tottunut rapakon takana, Suomen kiekkosuuruus, NHL-legenda Saku Koivu perkaa MTV Urheilulle.