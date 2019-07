Teollisuushalli palaa Hangossa, sisällä kaasupulloja ja öljyä – lähialueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä, jotka yrittävät estää palon leviämisen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa.

STT:n tietojen mukaan hallin sisällä on useita kaasupulloja ja muun muassa öljyä. Palomestarin mukaan myös pieni määrä maastoa on palanut hallin ympäriltä, mutta palo on hallinnassa. Sammutustöiden arvioidaan kestävän kello viiteen tai kuuteen saakka iltapäivällä.