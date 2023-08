Teneriffan maastopalon sammuttamisessa edistystä – palo ei silti ole vielä hallinnassa

Yhteensä 225 palomiestä jatkaa palon hillitsemistä yli yön. Aamun valjettua he saavat avukseen jällen parisenkymmentä sammutuskonetta ja helikopteria.

Palo on tähän mennessä tuhonnut noin 5 000 hehtaaria maastoa ja yli 4 500 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Palo on saanut aikaan liki neljän kilometrin korkeuteen kohoavan savupatsaan, joka näkyy selvästi myös avaruudesta otetuissa satelliittikuvissa.