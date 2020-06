Telia myy osuutensa Turkcellista – pääsee pitkään hiertäneestä kiistakapulasta eroon

Teleyhtiö Telia myy vähemmistöosuutensa turkkilaisesta Turkcell Holding -yhtiöstä, joka on pääomistaja Turkin suurimmassa teleoperaattorissa Turkcellissa. Ostaja on Turkin valtion sijoitusrahasto ja kauppahinta on 530 miljoonaa dollaria (470 miljoonaa euroa).