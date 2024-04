Televisioon palaavan meteorologi Miina Mannisen uskomaton vuosi Huippuvuorilla – kantoi asetta mukanaan jääkarhujen vuoksi

Huippuvuoret on pohjoisella Jäämerellä sijaitseva, Norjan hallinnon alainen saariryhmä. Manninen on asunut siellä vuoden. Sitä ennen hän työskenteli pohjoisessa Manner-Norjassa meteorologina. Huippuvuorilla hän on ollut Ny Ålesundin tutkimusasemalla keittiössä apukokkina yrityksellä, joka fasilitoi tutkijoita.