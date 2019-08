Teinipoika kuoli ulosajossa Konnevedellä – kunnanjohtaja kuuli onnettomuudesta mediasta: ”Liian usein nuori menehtyy tällaisen tapahtuman kautta"

– Luin lehdestä tästä onnettomuudesta hetki sitten. Nuoren ihmisen menehtyminen liikenteessä on aina murheellista ja erittäin ikävää. Nuorihan on elämänsä alkuvaiheessa ja hänellä on paljon intoa kaikkiin asioihin ja liian usein käy niin, että tällaisen tapahtuman kautta menehtyy joku nuori, Jokitalo harmittelee.