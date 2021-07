Kärkölän pormestarin mukaan kuolonkolari koskettaa kaikkia paikkakunnalla: "Kunnan esittämä huoli toteutui pahimmalla mahdollisella tavalla"

Kolme paikallista on kuollut kahden moottoripyörän törmäyksessä Kärkölässä viime yönä. Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkemmin, kenestä on kyse.

– Tie sinänsä on ihan ok, siinä on hyvä näkyvyys, mutta siinä on jonkin verran esiintynyt heikkoa liikennekulttuuria nuorten toimesta. En tiedä, onko tässä tapauksessa kyse siitä, mutta kunta on osoittanut jo aiemmin huolensa liikennekäyttäytymisestä ja nyt tuo huoli toteutui pahimmalla mahdollisella tavalla, Koskinen sanoi MTV Uutiset Livelle.