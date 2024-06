Teemu Pukki kadonnut pelikentiltä – tässä syy

MLS:n kotisivujen mukaan Pukki kärsii polvivammasta. Hän ei ole pelannut Minnesotan neljässä tuoreimmassa ottelussa. Pukki on ollut tällä kaudella MLS:ssä kentällä 15 ottelussa, joissa hän on tehnyt kaksi maalia.

Minnesota on liigan länsilohkossa viidentenä. Joukkueen vire on ollut viime aikoina hukassa, sillä Minnesota on jäänyt ilman voittoa neljässä tuoreimmassa ottelussaan ja on kolmen pelin tappioputkessa.