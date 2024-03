Tätä syöttöä kelpaa ihastella – suomalaishyökkääjä jatkoi komeaa pisteputkeaan NHL:ssä

Pisteputki venyi jo viidenteen otteluun

Kolmannessa erässä syntynyt maali oli Maccellille kuluvan kauden 11:s. Hän on kirjauttanut perjantaisen ottelun myötä nyt jo tehot 11+32.

Arizonan Edmontonista toissa viikolla alkanut Kanadan-turnee on ollut suomalaiselle kohtalainen pistesampo. Maccelli venytti nimittäin perjantaina pisteputkeaan jo viidenteen peräkkäiseen otteluun. Kahdesta edellisestä ottelusta hän oli kirjauttanut kummastakin yhden syöttöpisteen, kun tuota edeltävistä kahdesta taasen irtosi maali per ottelu.

Arizona roikkuu 53 pisteellään Keskisen divisioonan häntäpäässä. Huonommin divisioonassa on menestynyt vain Chicago Blackhawks, jolle on kertynyt 35 pistettä. Koko liigan tasolla Arizonaa heikommin on menestynyt tällä kaudella vain neljä joukkuetta.