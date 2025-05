Yli 800 NHL-ottelun mies: Ei Leijoniin

Erik Haula ei ole menossa jääkiekon MM-kisoihin, New Jersey Devilsiä läheltä seuraava toimittaja Amanda Stein raportoi X:ssä.

Erik Haula, 34, on kokenut suomalaishyökkääjä, joka on pelannut NHL-urallaan pudotuspelit mukaan lukien 837 ottelua. New Jersey Devilsiä hän edusti kolmatta kauttaan.

Haula pelasi helmikuussa Suomen 4 Nations -joukkueessa ja oli Leijonissa ensimmäistä kertaa sitten kauden 2016–17. NHL-kausi hänellä päättyi juuri ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle, jolla Carolina Hurricanes päihitti New Jersey Devilsin voitoin 4–1.

MM-kisoissa Haulaa ei siis olla Amanda Steinin raportoinnin mukaan näkemässä. Turnaus pelataan 9.–25. toukokuuta Ruotsin Tukholmassa ja Tanskan Herningissä.

Haulalla on MM-hopea keväältä 2014.