Tätä et tiennyt Blind Channelista – yhtye kertoo, kuka on kukin keikkabussissa

Kun istuu bussissa samojen naamojen kanssa viikojen aikana tuhansia kilometrejä, niin toisten tavat ja erityispiirteet alkavat tulla tutuiksi. Oululainen Blind Channel on elokuusta asti kolunnut Eurooppaa idästä länteen ja etelästä pohjoiseen.

Viime aikoina huomio on alkanut kiinnittyä erityisesti rumpali Tommi Lalliin, Niko Hokka ja Joel Moilanen paljastavat.

– Se on tavoittanut ihan uudenlaisia desibelejä nyt. En tiennyt , että siitä lähtee niin paljon ääntä. Meillä on bussin perällä sellainen lounge, niin ostimme sinne Änärin. Siellä on turnauksia joka ilta ja sen tietää, kun Tommi häviää tai voittaa. Sen kyllä sitten tietää, Joel kertoo.