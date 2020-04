Tästä vuodesta voi tulla jopa mittaushistorian kuumin: Koronavirus ei ole vaikuttanut kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin

Esimerkiksi lentoliikenteen päästöt ovat romahtaneet koronaviruspandemian takia, mutta se ei ole vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen, uutisoi The Guardian.

Lämpöennätyksiä on tänä vuonna rikottu ja jo tammikuusta lähtien. Se on yllättänyt monet tutkijat, sillä tämä ei ole El Niño -vuosi. Merivirran muutoksiin liittyvä ilmiö yhdistetään usein korkeisiin lämpötiloihin.

Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA on laskenut, että on 75 prosentin mahdollisuus, että vuodesta 2020 tulee mittaushistorian kuumin. Lämpötilat ovat NOAA:n mukaan samankaltaiset kuin alkuvuonna 2016, jolloin ne olivat korkeat poikkeuksellisen voimakkaan El Niño -ilmiön vuoksi.

Nasan ilmastonmuutosta tutkivan Goddard-instituutin johtaja Gavin Schmidt on tehnyt erillisen laskelman ja hänen mukaansa on 60 prosentin todennäköisyys, että vuodesta tulee mittaushistorian kuumin.

Ison-Britannian ilmatieteen laitos on arviossaan maltillisempi, mutta arvoi silti, että on 50 prosentin todennäköisyys sille, että vuosi 2020 on mittaushistorian lämpimin.