Tästä syystä Arman Alizad kieltäytyy rahakkaista projekteista

– Olin muutama vuosi sitten mukana kampanjassa, jossa puhuttiin taloudellisesta mielenrauhasta ja turvasta. Siinä käsiteltiin tabua ja sitä, miten vaikeaa siitä on puhua. Tabuja pitäisi pystyä purkamaan ja murtaa muureja. Siitä alkoi mielentilan muuttuminen koko asiaan. Kun asiat kohdataan ja niistä puhutaan, niin se on jollain tavalla luonnollisempaa, Alizad kertoi Huomenta Suomessa 23. marraskuuta.

– Uskon siihen, että onnellisuus ei tule materiasta. Se tulee rauhasta, siitä, että sinulla on tyyny yöllä hyvin ja teet asioita, mitä haluat tehdä. Ympärilläsi on ihmisiä, joiden kanssa haluat olla, ja sinulla on tunne siitä, että työlläsi ja elämälläsi on joku merkitys, Alizad summasi.