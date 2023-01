Tässä se on! Kalle Rovanperän autossa huomion varastava yksityiskohta – Jari-Matti Latvalalta suorapuheinen kommentti

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Monte Carlon MM-ralli 19.–22.1. To: EK:t 1-2 klo 21.00 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.00 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.15 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 8.45 alkaen

Perjantaina Toyota julkaisi kuvia 2023 GR Yaris Rally1 Hybrid -autostaan, joka toimii Rovanperän, Elfyn Evansin , Sebastien Ogierin ja Takamoto Katsutan työvälineenä. Huomio autossa kiinnittyy kuskin puolen etukulmaan, joka on väritykseltään musta.

– Meillä on kaikki valmiina. Meillä on auto, joka on ollut kilpailukykyinen ja luotettava, ja kuljettajamme tuntevat kyseisen auton ja ovat nälkäisiä ajamaan tuloksia, Latvala kommentoi itsevarmasti tiimin tiedotteessa.