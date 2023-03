Miten palkinnot jakautuvat, mikä gaalakäänne nousee tänä vuonna ykköspuheenaiheeksi? MTV Uutiset seuraa Oscar-yötä

Oscar-ehdokkaat julkistettiin 24. tammikuuta. Elokuva Everything Everywhere All at Once kahmi eniten ehdokkuuksia, peräti 11 kappaletta. Elvis-elokuva puolestaan sai 8 ehdokkuutta mukaan lukien Austin Butlerin ehdokkuus parhaasta miespääosasta. Palkintoja jaetaan yhteensä 23:ssa kategoriassa.