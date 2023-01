Tässä ovat vuoden 2022 Jussi-ehdokkaat – yksi elokuva sai peräti kahdeksan ehdokkuutta

Vuoden 2022 Jussi-ehdokkaat julkistettiin 25. tammikuuta. Alli Haapasalon ohjaama ja Daniela Hakulisen sekä Ilona Ahtin käsikirjoittama Tytöt tytöt tytöt -elokuva kahmi peräti kahdeksan ehdokkuutta. Hyvänä kakkosena kuudella ehdokkuudella on Kupla-elokuva, joka on Aleksi Salmenperän ohjaama ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoittama. Myös Salmenperä on ollut käsikirjoittamassa elokuvaa.