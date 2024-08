Tässä ovat Meidän remppa -osallistujat – tavikset muuttavat neljä kohdetta unelmakodeiksi

Uudessa Meidän remppa -ohjelmassa seurataan, kuinka tavalliset kotiremppaajat remontoivat itse unelmiensa kotia kiireisen arjen keskellä. Mukana on neljä erilaista kohdetta, joissa kaikissa on tavoitteena päästä jouluksi valmiiseen kotiin.

Remontoijien apuna ja tukena nähdään remonttiasiantuntija Niko Roschier, ja ohjelma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaina 12. syyskuuta.

Ohjelmassa päästään seuraamaan tavisremontoijien elämänmakuista arkea ja oppimaan mahdollisesti uutta remontoinnista. Odottamattomat yllätykset laittavat kuitenkin aikataulut, budjetit ja remppaajien mielentilan koetukselle.

Remonttiasiantuntija Niko Roschier

Remontoijien tukena ja heidän remonttiensa edistymistä seuraamassa on Niko Roschier. Niko on rakennusalan yrittäjä, jolla on kokemusta monenlaisista remonteista, aina vanhoista satavuotiaista rakennuksista uudiskohteisiin. Remonttien joukkoon mahtuu myös muutama oma koti, jotka hän on ehostanut uusiksi.

Vuosien varrella Niko on nähnyt monenlaisia remontteja ja remontoijia, joten hänen on helppo ymmärtää remppaajien mielenmaisemaa monien haasteiden keskellä. Tarvittaessa Niko auttaa ja ohjaa remppaajia oikeaan suuntaan haastavien ja mieltä askarruttavien rakennusasioiden kanssa. Niko saa myös ensimmäisenä nähdä, millaisen muutoksen kohteet lopulta kokevat.

Tutustu remppaajiin:

Iiris ja Jere, Mäntsälä

Iiris ja Jere tekivät yllättävät ratkaisun, sillä aiemmin Helsingin urbaanissa ympäristössä asunut pariskunta muutti Mäntsälään keskelle maaseutua. Heidän Kallion yksiöönsä oli tulossa remontti, mikä pakotti heidät muuttamaan toisaalle. Yllätyksekseen he saivat pankista lainaa ja pian idyllinen hirsitalo oli heidän.

Pari oli sisäilmasairastunut vuosia sitten eräässä vuokrakodissa, ja siksi heidän toiveenaan on saada sisäilmaltaan puhdas ja hyvin hengittävä koti.

Pian tuleva remontti paljastui paljon ennakoitua suuremmaksi, sillä talosta löytyi lahoja hirsiä ja vanha lattia oli purettava kokonaan.

Remontin ajan Iiris ja Jere asuvat pienessä saunamökissä aivan tulevan kotinsa vieressä. Haasteena saattaa kuitenkin olla se, ettei pariskunnalla ole lainkaan remontointikokemusta, vaan kaikki oppi on etsittävä kirjoista tai internetistä. He remontoivat kotiaan perinnerakentamisen menetelmin, ja tavoitteena heillä on elää kodissa koko loppuelämän ajan.

Iiris on aiemmalta ammatiltaan floristi ja elokuussa 2023 hän aloitti opinnot Lahden muotoiluinstituutissa valokuvauksen linjalla. Jere opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja pitää opinnoista taukoa remontin ajan.

Matti ja Claudia, Loviisa

Claudia ja Matti ovat hankkineet ensimmäisen yhteisen omistusasunnon, joka on alkuperäiskunnossa oleva kaksio Loviisassa. Parin tarkoituksena on remontoida koko asunto lattiasta kattoon. Remontin budjetti on maltillinen ja säästöjä pyritään tekemään esimerkiksi etsimällä asuntoon kierrätyskeittiö ja hakemalla pintamateriaaleja Virosta.

Matilla on jonkin verran kokemusta remontoinnista, mutta Claudia on ensikertalainen. pari haluaa saada kivan yhteisen ensiasunnon, joka voisi toimia myöhemmin myös sijoitusasuntona.

Boheemi pari aikoo asua remontoitavassa asunnossa, joten arki tulee olemaan sen mukaista. Budjetillisen lisähaasteen tuo myös asunnosta löytynyt asbesti, joka pitää hoitaa asianmukaisesti pois.

Matti työskentelee aktiviteettimanagerina ja Claudia freelancer-projektipäällikkönä it-firmassa.

Niko ja Kalev, Helsinki

Niko ja Kalev ovat ostaneet uuden remontoitavan kodin, jossa heillä on tavoitteena asua ainakin eläkeikään asti. Samaan aikaan kun uusi asunto on mittavassa remontissa, on heidän vanha kotinsa yhä myymättä, joka luo taloudellista painetta remontointiin.

Parilla on aiempaa kokemusta remontoinnista jonkin verran ja he aikovat tehdä itse mahdollisimman paljon. Tarvittaessa he turvautuvat ammattilaisten apuun.

Kohteessa tehdään täysremontti: kaikki pinnat, sähköt, lämmöneristys ja märkätilat. Suora sähkölämmitys vaihdetaan vesikiertoiseen lattialämmitykseen.

Niko on koulutukseltaan kokki ja hän myy nykyisin työkseen vesimittareita. Hänellä on työhistoriaa myös ravintola-alalla ja vaatemyynnissä. Kalev on työskennellyt muodin parissa ja lisäksi hänellä on taustaa mainosalalta. Kalev myy nykyisin rakennuslasia.

Susanna, Raasepori

Susannan remonttikohde on Raaseporissa, Skogbyn kylässä, sijaitseva satavuotias hirsitalo ja sen ullakkohuoneisto, joka on tulossa vuokralle residenssikäyttöön taiteilijoille ja tieteilijöille. Susannalla on kiire saada remontti nopeasti valmiiksi ja vuokralle, jotta hän saa katettua suuren talon ylläpitokustannuksia.

Talo on Susannan kakkoskoti ja se on alkujaan hankittu purkukuntoisena. Ajan myötä hän on kunnostanut paikkoja, asunto ja huone kerrallaan.

Vaikka Susanna remontoi yksin, niin apuvoimia löytyy runsaasti ystävistä sekä sukulaisista. Myös lapset pääsevät osallistumaan remonttiin. Susannalle on tärkeää rakentaa perinteitä kunnioittaen ja vanhaa vaalien, joten suurin osa rakennusmateriaaleista on kierrätettyä.

Susanna toivoo selviävänsä remontista ilman konkurssia, henkisesti terveenä ja siten, että lapset yhä rakastavat häntä remontin jälkeenkin.