Tässä on Suomen kaunein kesämökki 2023!

Katsojat äänestivät voittajaksi Pälkäneellä sijaitsevan skandinaavisen ja maalaisromanttisen lomaparatiisin, joka on sisustettu boheemisti. Vuonna 2000 valmistunut 65-neliöinen hirsimökki on remontoitu täysin nykyisten omistajien toimesta ja on kaikilla mukavuuksilla varustettu.