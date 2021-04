Navalnyi-tukimielenosoituksia käynnissä ympäri Venäjää: useita satoja otettu kiinni – seuraa mielenosoituksia suorana

Venäjällä poliisi on ottanut eri puolilla maata kiinni 413 vangitun oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukijaa, kertoo kansalaisjärjestö OVD-info .

MTV Uutisten lähettämän suoran videokuvan perusteella Moskovaan on kerääntynyt suuri joukko ihmisiä, jotka marssivat kaupungin keskustassa.

Mielenosoituksissa on vaadittu vangitun Navalnyin vapauttamista. Protestit alkoivat Venäjän Kaukoidässä, missä mielenosoittajat huusivat presidentti Vladimir Putinin vastaisia iskulauseita.

– Hän (Navalnyi) yritti puhua laittomuudesta, johon hallinto on syyllistynyt, sanoi Vadim Sobolev uutistoimisto AFP:lle Vladivostokissa.

Mielenosoituksia on ollut maan eri puolilla, esimerkiksi Siperiassa Novosibirskin, Irkutskin ja Tomskin kaupungeissa.

Moskovassa Maneesiaukio Kremlin lähellä on eristetty, ja kaupungin keskustassa on kymmeniä poliisiautoja, kertoi AFP:n toimittaja. Videokuvan perusteella paikalla on suuri määrä mellakkavarusteisia poliiseja.