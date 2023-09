Tapparan ykkössentterinä pelaa tällä hetkellä Otto Somppi , joka on aiempina vuosina pelannut huomattavasti maltillisemmassa roolissa Rauman Lukossa. Nuori Oiva Keskinen on toinen ennakkoon isommalla tontilla operoiva keskikaistan keisari. Tuomenoksa huomauttaa, että lisää mietittävää sentteripakettiin tuo Carter Camperin kotiutuminen paremminkin laitahyökkääjäksi.

– Hektistä on välillä loukkaantumisten kanssa. Anturat pitää olla pystyssä, Tuomenoksa kommentoi sentterikartoittelua.

– Pitää muistaa, että kausi on nuori vielä. Oiva Keskinen ja Otto Somppi ovat ottaneet isoja steppejä. Keskikaista on se, mitä me katsotaan koko ajan, hän jatkaa.