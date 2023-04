Tapaturmien viikatemies kulkee liikenteessä ja portaissa – vahinkokuolemia niittävät myös kylmyys, sauna ja korkeajännite

Myrkytykset ikävänä kakkosena

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä kaikkinensa on hiljalleen laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka tapaturmakuolemissa on vuosikohtaista heittelyä, pitkällä aikavälillä lasku on noin 350–400 kuoleman luokkaa vuosittain.