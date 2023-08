Tanssii Tähtien Kanssa loppuu Ruotsissa: "On tauon aika"

Ruotsin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa on tuotettu 18. tuotantokauden verran vuodesta 2006 lähtien.

– Vaikka Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmalla on edelleen yli miljoona katsojaa joka viikko, katsojaluvut ovat laskeneet tasaisesti viime vuosina, kertoo TV4:n kanava- ja sisältöjohtaja Fredrik Arefalk .

– Tanssii Tähtien Kanssa on yksi TV4:n kaikkien aikojen suurimmista ja suosituimmista ohjelmista. Vuodesta 2006 lähtien on tehty 18 tuotantokautta, mutta vuonna 2024 on tauon aika.