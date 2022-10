Tanskan kuningatar Margareeta avaa päätöstään poistaa tittelit lapsenlapsiltaan – pyytää anteeksi poikansa perheeltä

Tanskan kuningatar Margareeta kertoi taannoin poistavansa kuninkaalliset arvonimet prinssi Joachimin lapsilta prinssi Nikolailta, prinssi Felixiltä , prinssi Henrikiltä ja prinsessa Athenalta. Kuningattaren tiedotteessa kerrottiin, että muutos tulee voimaan tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2023. Syy on tiedotteen mukaan se, että kuningatar haluaa taata lapsenlapsilleen tavallisen elämän ilman kuninkaallisten tehtävien tuomaa painetta.

Nyt hovi on julkaissut virallisen tiedotteen, jossa kuningatar avaa päätöksensä syitä ja pyytää anteeksi perheeltään.

View this post on Instagram

– Viime päivinä on ollut vahvoja reaktioita päätöksestäni poistaa prinssi Joachimin lapsilta tittelit ja se vaikuttaa luonnollisesti myös minuun. Olen tehnyt päätöstäni jo pitkään. Olen ollut 50 vuotta valtaistuimella ja on luonnollista katsoa taaksepäin ja tulevaisuuteen, kuningatar aloittaa.

Kuningatar jatkaa kirjoituksessaan, että on hänen velvollisuutensa varmistaa monarkian kehittyminen. Hän kirjoittaa, että joskus on tehtävä vaikeita päätöksiä ja niiden tekeminen oikealla hetkellä on aina hankalaa.